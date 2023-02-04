Після розлучення з Христиною Горняк Володимир Остапчук недовго залишався один: телеведучого підловили на романі з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Зважаючи на все, стосунки пари розвиваються інтенсивно: наприкінці січня дівчина повідомила про переїзд.
Закохані не афішують своїх стосунків, але в інстаграм-сторіс дівчина розповіла, що їй подобається в чоловікові.
Після переїзду нова дівчина Володимира Остапчука також вирішила відповісти на запитання від фоловерів. Зокрема її попросили сказати кілька слів про свого партнера.
"Він класний. Краще, ніж я собі загадувала, а, повірте, фантазія в мене дуже хороша. Дбайливий, вдячний, відповідальний, мудрий. Звичайно, є й мінуси, але вони у нас схожі, тому мені підходять", – написала Катерина Полтавська в інстаграм-сторіс.
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За словами Катерини Полтавської, змінити житло вони з Володимиром вирішили через наявність генератора. Судячи з фото в Instgaram, тепер пара живе у ЖК "Тетріс Хол" біля метро Олімпійська у Києві. Серед плюсів їхнього будинку - кафе для мешканців на першому поверсі.
Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення поділився новими кадрами з Канади, де його діти.
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук приєднався до відомого флеш-мобу, але українці не оцінили.
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