Після переїзду нова дівчина Володимира Остапчука наважилася відповісти на запитання від фоловерів.

Після розлучення з Христиною Горняк Володимир Остапчук недовго залишався один: телеведучого підловили на романі з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Зважаючи на все, стосунки пари розвиваються інтенсивно: наприкінці січня дівчина повідомила про переїзд.

Закохані не афішують своїх стосунків, але в інстаграм-сторіс дівчина розповіла, що їй подобається в чоловікові.

Після переїзду нова дівчина Володимира Остапчука також вирішила відповісти на запитання від фоловерів. Зокрема її попросили сказати кілька слів про свого партнера.

"Він класний. Краще, ніж я собі загадувала, а, повірте, фантазія в мене дуже хороша. Дбайливий, вдячний, відповідальний, мудрий. Звичайно, є й мінуси, але вони у нас схожі, тому мені підходять", – написала Катерина Полтавська в інстаграм-сторіс.

За словами Катерини Полтавської, змінити житло вони з Володимиром вирішили через наявність генератора. Судячи з фото в Instgaram, тепер пара живе у ЖК "Тетріс Хол" біля метро Олімпійська у Києві. Серед плюсів їхнього будинку - кафе для мешканців на першому поверсі.

Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення поділився новими кадрами з Канади, де його діти.

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