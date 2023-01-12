Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Остапчук поделился роликом, где пошутил над украинцами, которые устроили вечеринку в Куршевеле.
"Воины luxury соединений, пришло время объединить усилия и выступить единым европейским фронтом", - написал Владимир.
"Братья и сестры наших luxury соединений, пришло время объединить наши усилия и сделать контрнаступление в тыл нашего врага. Начнем с батальона Куршевель, вы молодцы, но нужно еще немного ваших усилий. Вам нужно лыжном марш-броском соединиться с нашими механизированными типа Гелендваген в Женеве и сделать марш-бросок для того, чтобы взять в осаду так называемый Венский котел", - сказал Остапчук.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"да не так смешно, как грустно";
"Только мне интересно, что же стало с телевизором после карандаша?)";
"Сначала подумала, что на видео Подоляк".
Напомним, Остапчук пожаловался на самочувствие, обратившись за помощью
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