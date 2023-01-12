Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Остапчук поделился роликом, где пошутил над украинцами, которые устроили вечеринку в Куршевеле.

"Воины luxury соединений, пришло время объединить усилия и выступить единым европейским фронтом", - написал Владимир.

"Братья и сестры наших luxury соединений, пришло время объединить наши усилия и сделать контрнаступление в тыл нашего врага. Начнем с батальона Куршевель, вы молодцы, но нужно еще немного ваших усилий. Вам нужно лыжном марш-броском соединиться с нашими механизированными типа Гелендваген в Женеве и сделать марш-бросок для того, чтобы взять в осаду так называемый Венский котел", - сказал Остапчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"да не так смешно, как грустно";

"Только мне интересно, что же стало с телевизором после карандаша?)";

"Сначала подумала, что на видео Подоляк".

Напомним, Остапчук пожаловался на самочувствие, обратившись за помощью

Также Politeka писала, что Остапчук после разрыва с Горняк неожиданно вспомнил о первой жене

А еще Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе сменил интонацию по отношению к первой жене



