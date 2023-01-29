Телеведущий Владимир Остапчук показал, как провел время в Канаде, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей - сына Эвана и дочь Эмилию. А в 2020 году звезда развелся и женился на нотариусе Кристине. Но уже с лета прошлого года пара перестала появлятся вместе, а Владимир поехал к бывшей жене и детям в Канаду. Уже осенью стало известно, что пара развелась, хотя официально Остапчук этого не подтверждал.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где в этот раз поделился новыми кадрами из Канады. Звезда решил поговорить с фанатами, написав: "мекнул - знаете, что делать".

"Несмотря на войну, какой был самый счастливый день за последние 11 месяцев", - спросил фанат.

"Я бы сказал - один из самых счастливых дней в эти месяцы", - ответил Владимир и показал фото, где купается с детьми в воде.

"Где учили английский язык? Посоветуйте действенные курсы или лайфхаки для изучения, которыми пользоваться", - спросил еще один фанат.

"Мой путь не очень подойдет, ибо я учился по книгам в Умани. Общался с носителем языка. Смотреть что-то в оригинале с субтитрами. Заучивать слова, грамматика придет со временем", - ответил Остапчук.

Напомним, Остапчук присоединился к известному флэш-мобу, но украинцы не оценили

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