Популярный украинский телеведущий, Владимир Остапчук, который недавно расстался со второй женой Кристиной Горняк после нескольких лет отношений, часто делится в своем Instagram яркими публикациями и новостями. Так, в этот раз шоумен показал новое фото, которым решил присоединиться к "леопардовому" челленджу, суть которого привлечь внимание к поставкам немецких танков Leopard 2 в Украину.
На новой фотографии Владимир запечатлен в интересной локации, похоже, снимок был сделан на какой-то вечеринки еще задолго до начала войны. На фотографии шоумен появился в черных брюках и леопардовой рубашке, а на его лице "хищное" выражение.
В подписи к публикации Остапчук написал: "Мистер Шольц, это не игра в World of Tanks, нам очень нужны Леопарды". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:
"Леонтьев бы оценил".
"Вот это фото, огонь".
"Я тоже за Леопарды!".
"Красавчик Лео!".
"Мы не такие леопарды просим".
"А почему мне не смешно с этого? Это бессмысленный флэш-моб".
"Вовка вернись к жене. Леопардовое тебе не идет".
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