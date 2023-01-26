Популярный украинский телеведущий, Владимир Остапчук, который недавно расстался со второй женой Кристиной Горняк после нескольких лет отношений, часто делится в своем Instagram яркими публикациями и новостями. Так, в этот раз шоумен показал новое фото, которым решил присоединиться к "леопардовому" челленджу, суть которого привлечь внимание к поставкам немецких танков Leopard 2 в Украину.

На новой фотографии Владимир запечатлен в интересной локации, похоже, снимок был сделан на какой-то вечеринки еще задолго до начала войны. На фотографии шоумен появился в черных брюках и леопардовой рубашке, а на его лице "хищное" выражение.

В подписи к публикации Остапчук написал: "Мистер Шольц, это не игра в World of Tanks, нам очень нужны Леопарды". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:

"Леонтьев бы оценил".

"Вот это фото, огонь".

"Я тоже за Леопарды!".

"Красавчик Лео!".

"Мы не такие леопарды просим".

"А почему мне не смешно с этого? Это бессмысленный флэш-моб".

"Вовка вернись к жене. Леопардовое тебе не идет".

Напомним, "Все леопарды наши": звезда "1+1" Витвицкая очаровала образами на волне сетевого тренда.

Как сообщала Politeka, "У нас нет выбора": "леопардовый" Анатолий Анатолич рассказал, в чем уникальность украинцев во время войны.

Также Politeka писала, что "Фото из прошлого": Осадчая присоединилась к "леопардовому" флэш-мобу, показав яркие образы.