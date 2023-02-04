После развода с Кристиной Горняк Владимир Остапчук недолго оставался один: телеведущего подловили на романе с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Судя по всему, отношения пары развиваются интенсивно: в конце января девушка сообщила о переезде.

Влюбленные не афишируют свои отношения, но в инстаграм-сторис девушка рассказала, что ей нравится в мужчине.

После переезда новая девушка Владимира Остапчука также решила ответить на вопросы от фолловеров. В частности, ее попросили сказать несколько слов о своем партнере.

"Он классный. Лучше, чем я себе загадывала, а, поверьте, фантазия у меня очень хорошая. Заботливый, благодарный, ответственный, мудрый. Конечно, есть и минусы, но они у нас похожи, поэтому мне подходят", – написала Екатерина Полтавская в инстаграм-сторис.

По словам Екатерины Полтавская, сменить жилье они с Владимиром решили из-за наличия генератора. Судя по фото в Instgaram, теперь пара живет в ЖК "Тетрис Холл" возле метро Олимпийская в Киеве. Среди плюсов их дома - кафе для жильцов на первом этаже.

Напомним, Остапчук после новости о разводе поделился новыми кадрами из Канады, где его дети.

А еще Politeka сообщала, что Остапчук присоединился к известному флэш-мобу, но украинцы не оценили.

Также Politeka писала, что Остапчук потроллил украинцев, которые устроили элитную вечеринку в Куршевеле.