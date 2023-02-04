Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати пряний чай з мандариновими тостами.

Для тостів нам знадобляться такі інгредієнти:

• Хліб
• Арахісова паста — 30 г
• Кисломолочний сир — 50 г
• Мандарини — 100 г
• Цукор — 50 г
• Цукрова пудра, горішки

Відправляємо два шматочки хліба в тостер, аби вони стали хрумкими. Кисломолочний сир змішуємо з арахісовою пастою та цукровою пудрою за смаком. На пательню висипаємо цукор та додаємо воду, викладаємо туди дольки мандарина та карамелізуємо.

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На тости мастимо суміш сиру з арахісовою пастою, зверху — мандарин разом із сиропом. Додатково можна посипати тости горішками.

Для пряного чаю зірка "Мастер Шеф" бере:

• Імбир — 20 г
• Чорний чай — 5 г
• Паличка кориці — 1 шт.
• Аніс — 1 шт.
• Заморожена малина (або інша ягода) — 30 г

Тут усе просто: поміщаємо всі інгредієнти в заварник та заливаємо окропом, даємо настоятися.

Українці в коментарях оцінили новий рецепт від Ектора:

"Вже повний рот слини, але мені таке їсти не можна. Але виглядає божественно, думаю, що й смакує так само🔥";

"Ой...не можу …просто вже дуже хочу…";

"Ммм яка смакота 😍🔥".

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