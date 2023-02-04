Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати пряний чай з мандариновими тостами.
Для тостів нам знадобляться такі інгредієнти:
• Хліб
• Арахісова паста — 30 г
• Кисломолочний сир — 50 г
• Мандарини — 100 г
• Цукор — 50 г
• Цукрова пудра, горішки
Відправляємо два шматочки хліба в тостер, аби вони стали хрумкими. Кисломолочний сир змішуємо з арахісовою пастою та цукровою пудрою за смаком. На пательню висипаємо цукор та додаємо воду, викладаємо туди дольки мандарина та карамелізуємо.
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На тости мастимо суміш сиру з арахісовою пастою, зверху — мандарин разом із сиропом. Додатково можна посипати тости горішками.
Для пряного чаю зірка "Мастер Шеф" бере:
• Імбир — 20 г
• Чорний чай — 5 г
• Паличка кориці — 1 шт.
• Аніс — 1 шт.
• Заморожена малина (або інша ягода) — 30 г
Тут усе просто: поміщаємо всі інгредієнти в заварник та заливаємо окропом, даємо настоятися.
Українці в коментарях оцінили новий рецепт від Ектора:
"Вже повний рот слини, але мені таке їсти не можна. Але виглядає божественно, думаю, що й смакує так само🔥";
"Ой...не можу …просто вже дуже хочу…";
"Ммм яка смакота 😍🔥".
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