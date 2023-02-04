В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пряный чай с мандариновыми тостами.
Для тостов нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Хлеб
• Арахисовая паста – 30 г
• Творог – 50 г
• Мандарины – 100 г
• Сахар – 50 г
• Сахарная пудра, орешки
Отправляем два кусочка хлеба в тостер, чтобы они стали хрустящими. Творог смешиваем с арахисовой пастой и сахарной пудрой по вкусу. На сковороду высыпаем сахар и добавляем воду, выкладываем туда дольки мандарина и карамелизуем.
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На тосты мажем смесь творога с арахисовой пастой, сверху — мандарин вместе с сиропом. Дополнительно можно посыпать тосты орешками.
Для пряного чая звезда "Мастер Шеф" берет:
• Имбирь – 20 г
• Черный чай – 5 г
• Палочка корицы – 1 шт.
• Анис – 1 шт.
• Замороженная малина (или другая ягода) – 30 г
Здесь все просто: помещаем все ингредиенты в заварник и заливаем кипятком, даем настояться.
Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от Эктора:
"Уже полон рот слюны, но мне такое есть нельзя. Но выглядит божественно, думаю, что и по вкусу так же 🔥";
"Ой...не могу...просто уже очень хочу...";
"Ммм какая вкуснятина 😍🔥".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
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