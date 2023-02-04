В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пряный чай с мандариновыми тостами.

Для тостов нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Хлеб
• Арахисовая паста – 30 г
• Творог – 50 г
• Мандарины – 100 г
• Сахар – 50 г
• Сахарная пудра, орешки

Отправляем два кусочка хлеба в тостер, чтобы они стали хрустящими. Творог смешиваем с арахисовой пастой и сахарной пудрой по вкусу. На сковороду высыпаем сахар и добавляем воду, выкладываем туда дольки мандарина и карамелизуем.

Популярные статьи сейчас

Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."

"Нашли на чем экономить": украинцы требуют вернуть отмененные премии военным

Рухнул российский самолет, появились подробности: "Теряет преимущество"

Потап показал, какой Настя Каменских была задолго до их свадьбы: "Эх, ​​были времена..."

Выпрыгнула из окна класса: в школе на Одесчине произошло серьезное ЧП
Показать еще

На тосты мажем смесь творога с арахисовой пастой, сверху — мандарин вместе с сиропом. Дополнительно можно посыпать тосты орешками.

Для пряного чая звезда "Мастер Шеф" берет:

• Имбирь – 20 г
• Черный чай – 5 г
• Палочка корицы – 1 шт.
• Анис – 1 шт.
• Замороженная малина (или другая ягода) – 30 г

Здесь все просто: помещаем все ингредиенты в заварник и заливаем кипятком, даем настояться.

Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от Эктора:

"Уже полон рот слюны, но мне такое есть нельзя. Но выглядит божественно, думаю, что и по вкусу так же 🔥";

"Ой...не могу...просто уже очень хочу...";

"Ммм какая вкуснятина 😍🔥".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.