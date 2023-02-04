В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пряный чай с мандариновыми тостами.

Для тостов нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Хлеб

• Арахисовая паста – 30 г

• Творог – 50 г

• Мандарины – 100 г

• Сахар – 50 г

• Сахарная пудра, орешки

Отправляем два кусочка хлеба в тостер, чтобы они стали хрустящими. Творог смешиваем с арахисовой пастой и сахарной пудрой по вкусу. На сковороду высыпаем сахар и добавляем воду, выкладываем туда дольки мандарина и карамелизуем.

На тосты мажем смесь творога с арахисовой пастой, сверху — мандарин вместе с сиропом. Дополнительно можно посыпать тосты орешками.

Для пряного чая звезда "Мастер Шеф" берет:

• Имбирь – 20 г

• Черный чай – 5 г

• Палочка корицы – 1 шт.

• Анис – 1 шт.

• Замороженная малина (или другая ягода) – 30 г

Здесь все просто: помещаем все ингредиенты в заварник и заливаем кипятком, даем настояться.

Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от Эктора:

"Уже полон рот слюны, но мне такое есть нельзя. Но выглядит божественно, думаю, что и по вкусу так же 🔥";

"Ой...не могу...просто уже очень хочу...";

"Ммм какая вкуснятина 😍🔥".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.