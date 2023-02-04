Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами з нової фотосесії та розповіла про свій гардероб.

Як виявилось, Наталка стала героїнею нового інтерв'ю на порталі Insider.ua, а також взяла участь у фешн-фотосесії. Так, у своєму інста-профілі зірка опублікувала добірку знімків, на яких приміряла дещо білим чином. Як знають віддані фанати, актриса обожнює білий колір в одязі, і, як вона сама зізналася, 90% її гардеробу складається з речей білого відтінку.

У підписі до публікації Денисенко розповіла: "Розповіла про свою фешн пристрасть – білий колір, який заповнює 90% мого гардеробу. І як я живу з ним під час війни… Прочитати інтерв'ю можна за посиланням убік. Яка цибуля сподобалася більше, пишіть у коментарях ".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Наталки:

"Божественно гарна".

"Божественна жінка".

"Як ми хочемо наші моря. Наші думки та наші емоції".

"Образ на 7,8 фото просто вогонь".

"Всі чудові".

"Тобі дуже підходить білий".

"Дуже хороша".

"Вау. Красуня".

"Красуня!".

"Які гарні фото".

"Бог дав вам красу та талант".

"Неймовірні фото, а взагалі вам все личить".

"Витончена українська красуня".

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