Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами из новой фотосессии и рассказала о своем гардеробе.

Как оказалось, Наталка стала героиней нового интервью на портале Insider.ua, а также приняла участие в фэшн-фотосессии. Так, в своем инста-профиле звезда опубликовала подборку снимков, на которых примеряла несколько белоснежных образом. Как знают преданные фанаты, актриса обожает белый цвет в одежде, и, как она сама призналась, 90% ее гардероба состоит из вещей белого оттенка.

В подписи к публикации Денисенко рассказала: "Рассказала о своей фэшн страсти – белом цвете, который заполняет 90% моего гардероба. И как я живу с ним во время войны… Прочитать интервью можно по ссылке в сторону. Какой лук понравился больше, пишите в комментариях".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Наталки:

"Божественно хороша".

"Божественная женщина".

"Как мы хотим наши моря. Наши мысли и наши эмоции".

"Образ на 7,8 фото просто огонь".

"Все замечательные".

"Тебе очень подходит белый".

"Очень хорошая".

"Вау. Красотка".

"Красавица!".

"Какие красивые фото".

"Бог дал вам красоту и талант".

"Невероятные фото, а вообще вам все подходит".

"Утонченная украинская красавица".

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