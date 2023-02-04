Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами из новой фотосессии и рассказала о своем гардеробе.
Как оказалось, Наталка стала героиней нового интервью на портале Insider.ua, а также приняла участие в фэшн-фотосессии. Так, в своем инста-профиле звезда опубликовала подборку снимков, на которых примеряла несколько белоснежных образом. Как знают преданные фанаты, актриса обожает белый цвет в одежде, и, как она сама призналась, 90% ее гардероба состоит из вещей белого оттенка.
В подписи к публикации Денисенко рассказала: "Рассказала о своей фэшн страсти – белом цвете, который заполняет 90% моего гардероба. И как я живу с ним во время войны… Прочитать интервью можно по ссылке в сторону. Какой лук понравился больше, пишите в комментариях".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Наталки:
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"Божественно хороша".
"Божественная женщина".
"Как мы хотим наши моря. Наши мысли и наши эмоции".
"Образ на 7,8 фото просто огонь".
"Все замечательные".
"Тебе очень подходит белый".
"Очень хорошая".
"Вау. Красотка".
"Красавица!".
"Какие красивые фото".
"Бог дал вам красоту и талант".
"Невероятные фото, а вообще вам все подходит".
"Утонченная украинская красавица".
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