Декілька днів тому, у свій день народження Тіна Кароль розповіла про презентацію колекції одягу, яку розробляла з популярним брендом. У такий спосіб артистка хотіла допомогти зібрати кошти для жінок, які захищають нашу країну.

«Girls power у дії! Перші утеплювальні комплекти для наших захисниць вже в дорозі. Уся точніша інформація буде на сторінці мого фонду.

Дякую всім, хто небайдужий і поруч пліч-о-пліч. Кожен має свій талант, а разом ми сила. Кожен має свою унікальність, а разом ми – нація. Кожен має свою думку, зібравши їх усіх – це Україна» - поділилася Тіна досягненням та новими кадрами.

У мережі підтримали новину, раніше обговорюючи колекцію одягу, яку презентувала Кароль:

«Ви найкраща, дякуємо вам! Друге фото шикарне 😍🔥; Неперевершена 😍; Найкраща; Красуня! Любимо та підтримуємо!; Яка діва 😍🥵;

Зірочка наша; Дочка нашої України❤️; Не земної краси Зірочка; Боже яка гарна; просто шикарна 😍».

Ще недавно Кароль зізналася, що багато років худла сама, сиділа на дієтах і мала проблеми зі здоров'ям, а заради заповітних кілограмів їй довелося чимало попрацювати.

«Поки занурена з головою у процес створення нового, дещо їхнього архіву», - підписала знімки вона.

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