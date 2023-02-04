Несколько дней назад, в свой день рождения Тина Кароль рассказала о презентации коллекции одежды, которую разрабатывала с популярным брендом. Таким образом артистка хотела помочь собрать средства для женщин, которые защищают нашу страну.

«Girls power в действии! Первые утеплительные комплекты для наших защитниц уже в пути. Вся более точная информация будет на странице моего фонда.

Спасибо всем, кто неравнодушен и рядом бок о – бок. Каждый имеет свой талант, а вместе мы – сила. Каждый имеет свою уникальность, а вместе мы – нация. Каждый имеет свое мировоззрение, собрав их всех – это Украина» - поделилась Тина достижением и новыми кадрами.

В сети поддержали новость, ранее обсуждая коллекцию одежды, которую презентовала Кароль:

«Вы лучшая, благодарим вас! Второе фото шикарное😍🔥; Непревзойденная 😍; Лучшая; Красотка!!! Любим и поддерживаем!; Какая дева 😍🥵;

Звездочка наша; Дочь нашей Украины❤️; Не земной красоты Звездочка; Боже какая красивая; просто шикарна 😍».

Еще недавно Кароль призналась, что многие годы худела сама, сидела на диетах и у нее были проблемы со здоровьем, а ради заветных килограммов ей пришлось немало потрудиться.

«Пока погружена с головой в процесс создания нового, кое-что их архива», - подписала снимки она.

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