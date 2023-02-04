Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився кадрами із сином-підлітком Владом та розповів про їхні стосунки.
Як відомо, Слава ще до війни розлучився із дружиною Ксенією Міщенко після 13 років шлюбу, але зумів зберегти з нею теплі дружні стосунки. При цьому у пари у шлюбі народився син Влад, якого тепер разом виховують розлучені батьки. Так, і цього разу шоумен розповів про виховання сина, який уже є підліток, і про те, як намагається побудувати з ним довірливі стосунки.
"Син - мій найкращий друг! Це добре? Чи потрібно тримати дитину на певній відстані і нехай дружить з іншими? Ні! Я хочу брати участь у його житті, ділитися власним досвідом і навчити його завжди обговорювати всі питання. Зараз йому 12 і я бачу, що це працює. Але для мене важливо, щоб не тільки я знав про його життя, а і він знав що відбувається у мене. Це і є довіра. Це і є дружба", - поділився Дьомін.
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