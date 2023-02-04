Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился кадрами с сыном-подростком Владом и рассказал об их отношениях.

Как известно, Слава еще до войны развелся с женой Ксенией Мищенко после 13 лет брака, но сумел сохранить с ней теплые дружественные отношения. При этом у пары в браке родился сын Влад, которого теперь вместе воспитывают разведенные родители. Так, и в этот раз шоумен рассказал о воспитании сына, который уже подросток, и о том, как пытает построить с ним доверчивые отношения.

"Сын – мой лучший друг! Это хорошо? Или нужно держать ребенка на определенном расстоянии и пусть дружит с другими? Нет! Я хочу участвовать в его жизни, делиться собственным опытом и научить его всегда обсуждать все вопросы. Сейчас ему 12, и я вижу, что это работает. Но для меня важно, чтобы не только я знал о его жизни, но и он знал, что происходит у меня. Это и есть доверие. Это и есть дружба", - поделился Демин.

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