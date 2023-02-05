Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати десерт під назвою засипане.
"Десерт із пшоном? Та ще й український? Якщо ви вже заінтриговані, то читайте і готуйте, котики. Перед Новим Роком я отримав дуже багато рецептів від вас. Одним із них був неочікуваний десерт на основі пшона та узвару. Називається цей десерт — засипане. І зараз ми з вами його приготуємо", — пише Євген Клопотенко.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
200 г суміші сухофруктів
350 мл води
100 г цукру (або меду)
100 г пшона
100 г заморожених вишень
1-2 ст. л. цукру
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Спочатку зваримо узвар, нам потрібно взяти для десерту 200 г зварених сухофруктів. Далі додаємо ці сухофрукти в сотейник, а до них — 100 г пшона та 350 мл води. Пшоно обов’язково добре промийте, бо від цього залежить його смак.
"Варимо пшоно із сухофруктами 20-25 хвилин на повільному вогні. Тим часом в окремий сотейник додаємо вишні свіжоморожені 200 г, 2 ст.л цукру та дрібку кориці. Варимо вишні 5 хвилин, а потім додаємо до пшона. В кінці додаємо мед до смаку і насолоджуємося автентичним українським десертом", — пояснив переможець "Мастер Шеф".
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