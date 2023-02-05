В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить десерт под названием засыпанное.

"Десерт с пшеном? Да еще и украинский? Если вы уже заинтригованы, то читайте и готовьте, котики. Перед Новым Годом я получил очень много рецептов от вас. Одним из них был неожиданный десерт на основе пшена и узвара. Называется этот десерт - засыпанное. И сейчас мы с вами его приготовим", — пишет Евгений Клопотенко.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г смеси сухофруктов

350 мл воды

100 г сахара (или меда)

100 г пшена

100 г замороженных вишен

1-2 ст. л. сахара

Сначала сварим узвар, нам нужно взять для десерта 200 г сваренных сухофруктов. Далее добавляем эти сухофрукты в сотейник, а к ним – 100 г пшена и 350 мл воды. Пшено обязательно хорошо промойте, потому что от этого зависит его вкус.

"Варим пшено с сухофруктами 20-25 минут на медленном огне. Тем временем в отдельный сотейник добавляем вишни свежемороженые 200 г, 2 ст.л сахара и щепотку корицы. Варим вишни 5 минут, а затем добавляем к пшену. В конце добавляем мед по вкусу и наслаждаемся аутентичным украинским десертом", - объяснил победитель "Мастер Шеф".

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