Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася в Україні та бере участь у всіляких волонтерських та благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка виклала чарівні фото з незвичайного місця, але стурбувала своїм настроєм.

Як видно, на нових фотографіях Дашу відбито у місці, яке нагадує якісь древні руїни, мабуть десь за кордоном. Перед камерою вона з'явилася у легкій літній сукні, яка місцями задирає або відсуває сукню, підкреслюючи свої жіночні форми.

У підписі до публікації Астаф'єва поділилася: "Споглядання, запам'ятовування та забування - найприродніший з усіх процесів". Порадьте, друзі, як забути мирне життя, подорожі, безпечне існування… Все як сон".

"Все буде добре".

"Як це красиво!"

"Завтра йдемо змінювати настрій".

"Почни прибухувати".

"Шикарні фото, як завжди".

"Де це наша богиня?"

"Ми запам'ятовуємо не всі, а лише те, що викликає емоцію, інше – непритомне. Емоції чарівний код тригерів".

"Красуня, чарівна жінка! Ніколи не забувай мирне життя, пам'ятай і цінуй свої спогади! Надія на перемогу, більше сил і віра у ЗСУ!".

"Дуже хороші фотографії. Я теж послухаю поради, як забути".

"Даша, ви красуня. Які чудові фото ви нам даруєте, витвір мистецтва".

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