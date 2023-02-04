Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Украине и принимает участие во всевозможный волонтерских и благотворительных инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила очаровательные фото из необычного места, но обеспокоила своим настроением.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена в месте, которое напоминает какие-то древние руины, видимо где-то за границей. Перед камерой она появилась в легком летнем платье, которое местами задирает или отодвигает платье, подчеркивая свои женственные формы.

В подписи к публикации Астафьева поделилась: "Созерцание, запоминание и забывание – самый естественный из всех процессов". Посоветуйте, друзья, как забыть мирную жизнь, путешествия, безопасное существование… Все как сон". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Все будет хорошо".

"Как это красиво!".

"Завтра идем менять настроение".

"Начни прибухивать".

"Шикарные фото, как всегда".

"Где это наша богиня?".

"Мы запоминаем не все, а только то, что вызывает эмоцию, другое – вне сознания. Эмоции волшебный код триггеров".

"Красавица, очаровательная женщина! Никогда не забывай мирную жизнь, помни и цени свои воспоминания! Надежда на победу, больше сил и вера в ВСУ!".

"Очень хорошие фотографии. Я тоже послушаю совета, как забыть".

"Даша, вы красавица. Какие замечательные фото вы нам дарите, произведение искусства".

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