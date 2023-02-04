Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.

Так, цього разу на своїй сторінці Даша опублікувала кумедне відео, де показала, як медитує на березі океану. Схоже, блогерка вирішила віддалитися від галасу, який піднявся після її заяви про розрив з Добриніним, і рвонула на Мальдіви. Так, у новому відео Даша сидить на піску в позі лотоса та легкому світлому вбранні та медитує.

У відео Квіткова жартівливо написала: "Це я намагаюся бути в балансі та абстрагуватися від хейту, який зараз на мене обрушився, та від образ рідних, які не розмовляють зі мною тепер". У коментарях до публікації, випереджаючи питання шанувальників, Даша написала: "Люди, хто не зрозумів, відео трохи зі стебом. Я не вмираю, не в депресії".

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