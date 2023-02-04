Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, в этот раз на своей странице Даша опубликовала забавное видео, на котором показала, как медитирует на берегу океана. Похоже, блогерша решила отдалиться от шумихи, которая поднялась после ее заявления о разрыве с Добрыниным, и рванула на Мальдивы. Так, в новом видео Даша сидит на песке в позе лотоса и легком светлом наряде и медитирует.

В видео Квиткова шутливо написала: "Это я пытаюсь быть в балансе и абстрагироваться от хейта, который сейчас на мене обрушился, и от обид родных, которые не разговаривают со мной теперь". В комментариях к публикации, опережая вопросы поклонников, Даша написала: "Люди, кто не понял, видео немного со стебом. Я не умираю, не в депрессии".

Напомним, "Мы с вами стали родными": звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.

Как сообщала Politeka, "Прямо в шоке, как он вырос": Квиткова после разрыва с "Холостяком" Добрыниным показала отдых с сыном.

Также Politeka писала, что "Сын впервые произнес…": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась материнской радостью.