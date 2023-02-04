Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кумедні кадри з Києва та розповіла про відвідування косметолога.
На нових знімках Мішель позує у салоні краси, куди прийшла на косметичні процедури. Перед камерою вона позує у стильних світлих джинсах та затишній білій кофтині цікавого фасону. Її волосся спочатку розпущене, а потім вона їх поклала в недбалий пучок. При цьому серед кадрів у пості Мішель можна побачити відео з процедури, мабуть, лазерної епіляції ніг.
У підписі до публікації Андраде написала: "Моя поїздка до Києва не обійшлась без зустрічі. Наша локація не змінюється, бо я знаю, як ти багато працюєш і обожнюєш свою роботу! А я тебе! Вже багато років з тобою і ще більше попереду!". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Поїздка до Києва? А де ви зараз?"
"Ти оскільки лялечка виглядаєш, навіщо тобі ці процедури".
"Ти супер".
"Красуня! Ніжки такі красиві і доглянуті!".
"Шикарна".
"Що за курячі ніжки?".
"Мішель, ти дуже гарна і мила".
"А мені волохати ноги більше подобаються".
"Мішель, не захоплюйся косметологією, твоя природна фантастична краса".
"Косметологи може й добрі, але Мішель прекрасна від природи".
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