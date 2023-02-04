Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила забавные кадры из Киева и рассказала о посещении косметолога.

На новых снимках Мишель позирует в салоне красоты, куда пришла на косметические процедуры. Перед камерой она позирует в стильных светлых джинсах и уютной белой кофточке интересного фасона. Ее волосы сначала распущены, а потом она их уложила в небрежный пучок. При этом среди кадров в посте Мишель можно увидеть видео с процедуры, видимо, лазерной эпиляции ног.

В подписи к публикации Андраде написала: "Моя поездка в Киев не обошлась без встречи. Наша локация не меняется, потому что я знаю, как ты много работаешь и обожаешь свою работу! А я тебя! Уж много лет с тобой и еще больше впереди!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Поездка в Киев? А где вы сейчас?".

"Ты так как куколка выглядишь, зачем тебе эти процедуры".

"Ты супер".

"Красотка! Ножки так красивы и ухожены!".

"Шикарная".

"Что за куриные ножки?".

"Мишель, ты очень красивая и милая".

"А мне волосатые ноги больше нравятся".

"Мишель, не увлекайся косметологией, твоя естественная фантастическая красота".

"Косметологи может и хорошие, но Мишель прекрасна от природы".

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