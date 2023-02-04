На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Володимир Зеленський відреагував на повідомлення іноземних розвідок, що «ЗСУ, ймовірно, будуть змушені залишити Бахмут і чекати на нові танки». "Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо", – заявив президент під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС.

Машина норвезьких волонтерів, які евакуювали поранених, вщент розбита під обстрілом в Бахмуті. Декілька людей, яких вони вивозили, загинули. Самі норвежці в лікарні.

Ведуча відзначила, що США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 2,2 млрд доларів. Речник Пентагону заявив, що він, зокрема, містить високоточну зброю з радіусом дії до 150 км.

МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. Передбачається, що це бригади з мотивованих добровольців, які братимуть участь у звільненні окупованих територій.

Також Марічка Падалко з посиланням на дані ДБР розповіла, що керівництво Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ викрили на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби. Сума вилучених коштів в затриманих є еквівалентом понад 5 млн гривень, походження коштів наразі встановлюється.

Міністри трьох країн Балтії та Польщі закликали Міжнародний олімпійський комітет не допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024. Український спорт дав собі два місяці на інформаційний тиск, далі розглядатиме можливість бойкоту Ігр в Парижі.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.