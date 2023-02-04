На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Владимир Зеленский отреагировал на сообщения иностранных разведок, что «ВСУ, вероятно, будут вынуждены покинуть Бахмут и ждать новых танков». "Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - заявил президент во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС.

Машина норвежских волонтеров, эвакуировавших раненых, полностью разбита под обстрелом в Бахмуте. Несколько человек, которых они вывозили, погибли. Сами норвежцы в больнице.

Ведущая отметила, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,2 млрд долларов. Спикер Пентагона заявил, что он, в частности, содержит высокоточное оружие с радиусом действия до 150 км.

МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы. Предполагается, что это бригады из мотивированных добровольцев, которые будут участвовать в освобождении оккупированных территорий.

Также Маричка Падалко со ссылкой на данные ГБР рассказала, что руководство Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ разоблачили на получении средств за выдачу документов о непригодности к военной службе. Сумма изъятых средств у задержанных является эквивалентом более 5 млн гривен, происхождение средств устанавливается.

Министры трех стран Балтии и Польши призвали Международный олимпийский комитет не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Украинский спорт дал себе два месяца на информационное давление, дальше будет рассматривать возможность бойкота Игр в Париже.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.