Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим відео із салону краси та розкрила несподіваний секрет, який здивував багатьох її шанувальників.

На нових кадрах Наталка у гарному настрої, вона кокетливо крутиться перед камерою, демонструючи результати своїх б'юті-процедур. Перед камерою актриса з'явилася у простих джинсах та білосніжній водолазці. Її волосся, як виявилося, після фарбування розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Денисенко розповіла: "Не змінюю вже багато років. Бо саме тут, майже 3 роки тому, мені зробили мій ідеальний натуральний рудий віддінок моєї мрії. Дуже рада що тепер, окрім першокласного фарбування, можу зробити у них все одразу: брови, манікюр, педикюр, відновлення волосся, укладку, макіяж. Люблю вас. Хто вгадає: скільки відтінків фарби змішують щоб пофарбувати моє волосся? Варіанти: 1, 3, 6?".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як завжди, неймовірно красива Наталочка".

"Як завжди – дуже гарна".

"Ви дуже світла. Від вас сяє красою".

"Просто красуня".

"Наташа, яка ти гарна".

"Чарівна Наталочка".

"Думала, що це ваш натуральний колір. Дуже красиво.

"Гарно і натурально".

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