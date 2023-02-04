Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым видео из салона красоты и раскрыла неожиданный секрет, который удивил многих ее поклонников.

На новых кадрах Наталка в хорошем настроении, она кокетливо вертится перед камерой, демонстрируя результаты своих бьюти-процедур. Перед камерой актриса пояивлась в простых джинсах и белоснежной водолазке. Ее волосы, как оказалось, после покраски распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Денисенко рассказала: "Не меняю уже много лет. Потому что здесь, почти 3 года назад, мне сделали мой идеальный натуральный рыжий оттенок моей мечты. Очень рада, что теперь, кроме первоклассной покраски, могу сделать в них все сразу: брови, маникюр, педикюр, восстановление волос, укладку, макияж. Люблю вас. Кто угадает: сколько оттенков краски смешивают чтобы покрасить мои волосы? Варианты: 1, 3, 6?".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Как всегда, невероятно красивая Наталочка".

"Как всегда – очень красивая".

"Вы очень светлая. От вас сияет красотой".

"Просто красавица".

"Наташа, какая ты красивая".

"Очаровательная Наталочка".

"Думала, что это ваш натуральный цвет. Очень красиво.

"Красиво и натурально".

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