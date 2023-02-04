Цього разу на своїй сторінці в Instagram зіркова білявка розмістила ефектне фото з Нью-Йорка, на якому позує біля статуї бика з Волл-стріт. За легендою, якщо потерти його яйця, то на вас чекає фінансовий успіх і благополуччя у справах. Тому Ірина Сопонару не стала втрачати свій шанс.

"Зовсім скоро я стану дуууууже заможною жінкою😉💰💸💎💷", — жартує зірка "Жіночого кварталу" під світлиною.

Шанувальники акторки в коментарях також із гумором відреагували на пост:

"Так-так ... яйця по-17";

"Не той ракурс😉😁 трошки правіше 😁";

"Чудова новина. Може в Україні буде на один антидрон більше, чи поповниться зброя".

Раніше Ірина Сопонару розповіла, що вона довго не була готова до заміжжя, але зараз нарешті відчуває, що готова стати дружиною і провести все життя з одним чоловіком. Обранець зірки – британець на ім'я Ріс. До речі, минулий бойфренд актриси теж був з Британії.

Своє кохання зірка "Квартал 95" зустріла в Києві ще півтора роки тому. Їхні стосунки розвивалися стрімко, й період букетів та побачень пари швидко трансформувався у проживанні на спільній території. Але зіграти весілля прямо зараз Ірина не хоче.

«Він на той момент жив в Києві рік і він дуже любить Україну. Він сюди переїхав, тому що він хотів переїхати. Я сама не розумію, чому так. Другий британець в моєму житті», - розповіла Ірина.

Нагадаємо, зірка "Жіночого Кварталу" висловилася про виїзд Олега Винника за кордон.

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару прокоментувала скандал із Максом Барських.

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару вперше розповіла про чоловіка, за якого хоче заміж.