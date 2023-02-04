Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік показала кадри зі спортзалу, на яких продемонструвала свою фігуру, та заявила, що вирішила вже зараз почати приводити себе до ідеальної форми.

"Зловила на думці себе сьогодні, що до весни залишається менше місяця )) думала почати життя з понеділка і тоді піти на спорт ☺️👏 а потім передумала - для чого ж чекати) ми живемо в такий час, коли діяти треба в ту ж хвилину) бо ніхто не знає, що буде завтра) тому підготовку до ідеальної форми почала уже і негайно - складно, лінь, але треба працювати над собою) І це шикарний спосіб трохи відволіктися від новин 👍", — пише дружина Григорія Решетніка.

Під постом дружина ведучого додала: "війна сильно внесла свої корективи і зайві кг від стресу легко набираються і складно йдуть".

Українці в коментарях захоплюються фігурою Христини та дивуються, що вона збирається худнути:

"Мама 3-х діток 🔥 Ви мега крута 😍";

"Крістіночка, вибачте, але в якому місці вам треба схуднути. У ваш шикарна фігура👍";

"А ви дуже класна, мега-позитивна і красуня❤️".

Раніше Христина Решетнік розкрила свій рецепт повернення до форми після пологів: "Спорт, постійні навантаження і правильне харчування. І в моєму випадку саме після пологів швидко прийшла в форму, бо годувала дітей. Я мега-активна мама і все просто згорає - я це відчуваю".

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.