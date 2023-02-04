В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник показала кадры из спортзала, на которых продемонстрировала свою фигуру, и заявила, что решила уже сейчас начать приводить себя в идеальную форму.

"Поймала на мысли себя сегодня, что до весны остается меньше месяца )) думала начать жизнь с понедельника и тогда пойти на спорт ☺️👏 а затем передумала - для чего ждать) мы живем в такое время, когда действовать надо в ту же минуту) потому что никто не знает, что будет завтра) поэтому подготовку к идеальной форме начала уже и немедленно - сложно, лень, но надо работать над собой) И это шикарный способ немного отвлечься от новостей 👍", - пишет жена Григория Решетника.

Под постом супруга ведущего добавила: "война сильно внесла свои коррективы и лишние кг от стресса легко набираются и сложно уходят".

Украинцы в комментариях восхищаются фигурой Кристины и удивляются, что она собирается худеть.

"Мама 3-х деток 🔥 Вы мега крутая 😍";

"Кристиночка, извините, но в каком месте вам нужно похудеть. У ваш шикарная фигура👍";

"А вы очень классная, мега-положительная и красавица❤️".

Ранее Кристина Решетник раскрыла свой рецепт возвращения к форме после родов: "Спорт, постоянные нагрузки и правильное питание. И в моем случае именно после родов быстро пришла в форму, потому что кормила детей. Я мега-активная мама и все просто сгорает – я это чувствую ".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.