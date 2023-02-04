Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський пояснив, як навчитися нарізати продукти, як справжній шеф-кухар.
"Нарізка — дуже важлива частина у приготуванні зіркових страв. Професійні шефи користуються усією поверхнею ножа. Ваші рухи мають бути плавними, ковзними та чіткими. Головне різати, а не давити. В залежності від продукту користуємося різними частинами ножа: кінчик ріже делікатно, середина — основна робота, п'яточка — допоміжна. Цибуля та морква — ідеальні ппродукти для тренування", — розповів суддя "Мастер Шеф".
Під постом Ярославський додав, що протилежна сторона леза ножа також використовується, нею «ріжуть» часник, цей момент також показано в відео.
Українці в коментарях оцінили такий формат відеопорад від "Мастер Шефа":
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"Супер, ну просто майстер клас!🔥👏";
"Коротенькі уроки це супер! Життя дуже швидке😏";
"Я люблю ваші відео🙌🔥А Я б хотіла такі відео, що приготувати на вечерю швидко-швидко, з дуже простого набору продуктів, на сім'ю. Або закупки продуктів на тиждень , бо я вже не знаю що своїм готувати😂".
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.