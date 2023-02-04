В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский объяснил, как научиться нарезать продукты, как настоящий шеф-повар.

"Нарезка – очень важная часть в приготовлении звездных блюд. Профессиональные шефы пользуются всей поверхностью ножа. Ваши движения должны быть плавными, скользящими и четкими. Главное резать, а не давить. В зависимости от продукта пользуемся разными частями ножа: кончик режет деликатно, середина – основная работа, пяточка – вспомогательная. Лук и морковь - идеальные продукты для тренировки", - рассказал судья "Мастер Шеф".

Под постом Ярославский добавил, что противоположная сторона лезвия ножа также используется, ею режут чеснок, этот момент также показан в видео.

Украинцы в комментариях оценили такой формат видеосоветов от "Мастер Шефа":

"Супер, ну просто мастер класс! 🔥👏";

"Коротенькие уроки это супер! Жизнь очень быстрая😏";

"Я люблю ваши видео🙌🔥А Я бы хотела такие видео, что приготовить на ужин быстро-быстро, из очень простого набора продуктов, на семью. Или закупки продуктов в неделю, потому что я уже не знаю что своим готовить 😂".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.