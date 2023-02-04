Цього разу шеф-кухар розповіла детальніше про ресторани, бізнес та свої думки з приводу того, що відбувається в її житті тепер. В Інстаграм вона супроводжувала пост атмосферним кадром із похмурою обробкою.

«Вони відкриваються, закриваються, ребрендингуються, франшизуються – ресторани. Точно не найпростіший бізнес, але безсмертний, він вічний. Змінюється телка попит на той чи інший формат/концепт ресторану. Люди можуть ходити у торішньому одязі, але те, що з'їли вчора – сьогодні вже не з'їж. Тому їли, їмо і будемо їсти при всьому.

В Україні зараз статистику важко вирахувати, тож чесно скажу, що цифр немає. А ось у Франції наприклад (тут я знаю з офіційних джерел) нестача працівників готельно-ресторанної справи становить близько 600 000 чоловік! Це необхідна кількість людей, яких поки що немає, щоб система функціонувала нормально. І так у більшості країн світу 😵‍💫 - ділиться думками Ольга.

Вона додала, що буде у нас у сфері ресторанної, поки що не зрозуміло, після перемоги можна буде робити аналіз.

«Мені після французьких кулінарних шкіл та ліцею мріялося, щоб і ми мали змогу отримувати кулінарні знання європейського рівня» - ділиться Ольга.

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