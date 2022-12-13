Ольга Мартыновская, как и ее коллеги-судьи шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский регулярно тренируется в спортзале.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram шеф-повар показала кадры с тренировки и рассказала, как участие в съемках шоу вредит ее здоровью.

"Во время съемок "Мастер Шеф" я всегда набираю 2-3 кг. И это не потому что мы там много или неправильно едим. А потому что мы очень мало двигаемся", - объяснила Ольга Мартыновская.

Она показала статистику, что за прошедшую неделю, которую она провела на съемках, делала в среднем чуть более 3000 шагов в сутки, что очень мало.

"Это оооочень недостаточно. Да, на графике не полные данные, ведь я хожу не везде с телефоном. Но тем не менее - это супер мало! Хотите быть стройными и здоровыми - просто идите. Вставайте и идите!", - подчеркнула звезда.

Ольга Мартыновская также показала фото из гримерки, где она каждое утро вынуждена проводить по несколько часов и рискует заработать целлюлит.

"Так вот, по физ активности на МШ – так я сижу 2-2,5 часа утром. Просто сижу (а я не умею сидеть на одном месте, а надо). А целлюлит любит, чтобы именно так и проводили время", — добавила судья шоу.

Но результаты съемок стоят таких жертв. Мартыновская уже успела анонсировать новый сезон проекта: "Это будет хороший сезон. Смелый и очень хороший. Очень патриотический. Мастер Шеф. Профессионалы. Ждите нас скоро".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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