В этот раз шеф-повар рассказала детальнее о ресторанах, бизнесе и своих мыслях по поводу происходящего в ее жизни теперь. В Инстаграм она сопроводила пост атмосферным кадром с мрачной обработкой.

«Они открываются, закрываются, ребрендингируются, франшизируются – рестораны. Точно не самый простой бизнес, но бессмертен, он вечен. Изменяется телка спрос на тот или иной формат/концепт ресторана. Люди могут ходить в прошлогодней одежде, но то, что съели вчера - сегодня уже не съешь. Поэтому ели, едим и будем есть при всем.

В Украине сейчас статистику трудно вычислить, поэтому честно скажу, что цифр нет. А вот во Франции например (здесь я знаю из официальных источников) недостаток работников гостинично-ресторанного дела составляет около 600 000 человек!!! Это необходимое количество людей, которых пока нет, чтобы система функционировала нормально. И так в большинстве стран мира😵‍💫» - делится мыслями Ольга.

Она добавила, что будет у нас в сфере ресторанной, пока не понятно, после победы можно будет делать анализ.

«Мне после французских кулинарных школ и лицея мечталось, чтобы и у нас была возможность получать кулинарные знания европейского уровня» - делится Ольга.

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