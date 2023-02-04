Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала кадры из новой тренировки. Артистка продолжает заниматься даже несмотря на активный график работы над новыми композициями.

Занятия артистки уже давно проходят в спортзале под строгим наблюдением тренера. Именно она и снимает на камеру, как Злата выполняет упражнения, после чего Огневич публикует их у себя в сети и рассказывает о проделанной работе.

Видно, что занятия в спортзале приносят певице удовольствие. В этот раз Злата призналась, что старается заниматься перед сном и вернуть нормальный режим дня удается с трудом.

"Окончание недели. Тренировки реально помогают держать себя в тонусе" - пишет Злата.

Также Злата высказалась по поводу преступлений парней, которые накачивали девушек различными препаратами.

«Надо сделать сексуальное и психологическое образование обязательным предметом в школе. Оказывается, эти парни ничего не знают про личные границы и права женщин. А если они не одни такие?

Меня разрывает от гнева, правоохранительные органы не имеют права умалчивать это дела с накачиванием девушек алкоголем и наркотиками» - высказалась Злата.

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