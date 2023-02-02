Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, в этот раз на своей странице Даша опубликовала милые фото с геолокаций Мальдивы. Похоже, блогерша решила отдохнуть от шумихи, которая поднялась после ее заявления о разрыве с Добрыниным, и рванула с сыном в теплые края. Так, на новом фото Даша показала себя в черном бикини у бассейна, а на руках у нее сын Лев, который заметно подрос за последнее время.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Такой уже мой большой маленький мальчик. Смотрю на фото и прямо в шоке, как он вырос. А что ждет меня дальше". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото блогерши:

"А дальше еще больше счастья от каждого достижения".

"Дети – это такая вещь, которую сегодня любишь больше, чем вчера".

"Смотрю и налюбоваться не могу. Как идеально".

"А дальше он будет вам говорить, что вы лучшая мама в мире. Целовать, обнимать и любить, так никто любить сильнее не будет".

"Вас ждет счастливое будущее, и точка".

"Эту связь между вами, ну просто… можно смотреть вечно".

"А дальше только интереснее и интереснее".

"Еще больше и больше любви".

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