Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательные кадры из детской больницы Охматдет, в которой часто бывает, как волонтер.

Так, на новых фото Соломия запечатлена вместе с детьми на разных мероприятиях, которые она с коллегами и единомышленниками проводили для детей в стенах больницы. При этом, телеведущая отметила, что эти снимки – фотовоспоминаниями из прошлых двух концертов.

"Много лет, Охматдет! 129 лет – это тысячи и тысячи спасенных жизней. За время этой войны мы с вами стали родными! Наши концерты – то, почему я так люблю пятницы! Благодарю маленьких пациентов, медиков, артистов за эту любовь и то, что ждете! Делюсь фотовоспоминаниями из прошлых двух концертов. И уже в ожидании в эту пятницу!", - поделилась Витвицкая в подписи к публикации.

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Соломии:

"Как круто".

"Спасибо за поздравление! И спасибо за этот волшебный мир, который вы создали в нашей больнице! Любим вас! И скоро уже пятница".

"Как хорошо".

"Спасибо вам. Вы делаете очень большое дело".

"Вы делаете удивительные вещи. Всегда рады быть с вами".

"Спасибо за любовь, тепло, радость, творчество! Вы наши родные! Обожаем и всегда очень ждем!".

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