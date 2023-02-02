Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, в котором показала маленького сына Доминика.

В коротком ролике голос за кадром спрашивает у малыша несколько раз, как его зовут, и он с веселой улыбкой и детским смущением отвечает: "Ник". Выглядит это очень трогательно и забавно.

В подписи к публикации счастливая мама Илона написала: "Мой сын впервые произнес свое имя! Мама в слезах от счастья". Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "А мой говорит... я Домик", "Какой уже взрослый. Красавчик", "Это настоящее счастье, поздравляю", "Какой милый малыш".

Отметим, у Илоны Гвоздевой двое детей – старшая дочь Валерия и сыночек Доминик. К слову, в одном из сезонов "Танців з зірками" Илона танцевала на последних месяцах беременности, когда ждала сына. Даже огромный беременный живот не помешал звезде танцевать на паркете в паре с комиком Дмитрием Танковичем из "Дизель шоу".

Напомним, Жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила роковым образом в красном: "Очень подходит".

Как сообщала Politeka, "Непременно попробуйте!": Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт вкусного и наваристого бограча.

Также Politeka писала, что Дочь Поляковой похвасталась роскошными видами ВУЗа в Лондоне, где учится: "Поднимается настроение".