Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, в котором показала маленького сына Доминика.
В коротком ролике голос за кадром спрашивает у малыша несколько раз, как его зовут, и он с веселой улыбкой и детским смущением отвечает: "Ник". Выглядит это очень трогательно и забавно.
В подписи к публикации счастливая мама Илона написала: "Мой сын впервые произнес свое имя! Мама в слезах от счастья". Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "А мой говорит... я Домик", "Какой уже взрослый. Красавчик", "Это настоящее счастье, поздравляю", "Какой милый малыш".
Отметим, у Илоны Гвоздевой двое детей – старшая дочь Валерия и сыночек Доминик. К слову, в одном из сезонов "Танців з зірками" Илона танцевала на последних месяцах беременности, когда ждала сына. Даже огромный беременный живот не помешал звезде танцевать на паркете в паре с комиком Дмитрием Танковичем из "Дизель шоу".
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