Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала кадры из новой тренировки. Артистка продолжает заниматься даже несмотря на активный график работы над новыми композициями.
Занятия артистки уже давно проходят в спортзале под строгим наблюдением тренера. Именно она и снимает на камеру, как Злата выполняет упражнения, после чего Огневич публикует их у себя в сети и рассказывает о проделанной работе.
Видно, что занятия в спортзале приносят певице удовольствие. В этот раз Злата призналась, что старается заниматься перед сном и вернуть нормальный режим дня удается с трудом.
"Окончание недели. Тренировки реально помогают держать себя в тонусе" - пишет Злата.
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Также Злата высказалась по поводу преступлений парней, которые накачивали девушек различными препаратами.
«Надо сделать сексуальное и психологическое образование обязательным предметом в школе. Оказывается, эти парни ничего не знают про личные границы и права женщин. А если они не одни такие?
Меня разрывает от гнева, правоохранительные органы не имеют права умалчивать это дела с накачиванием девушек алкоголем и наркотиками» - высказалась Злата.
Напомним, звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.
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