Популярна українська телеведуча та засновниця благодійного фонду Маша Єфросиніна вирішила висловитися про свій проект із магазином одягу. Живе, шиється в проміжках, коли є електроенергія, закуповує тканини по всіх складах, що не закрилися - висловилася ведуча про проект.

«Але дихає і пульсує він, звісно, ​​людьми! Наша маленька команда невпинно стежить за вашими настроями: якого кольору вам хочеться, в яких моделях ви почуватиметеся затишно, коли на душі похмуро!

Але чим я пишаюся в наших дівчатах найбільше – це вміння швидко дати відгук на запит часу. Ось, наприклад, костюми зі світловідбиваючими написами реально в темряві вам знадобляться. А пончо я сама просто тримаю на дивані: і або кутаюсь у нього, коли немає опалення, або використовую як ковдру» - пише Єфросиніна.

Вона також зазначила, що зараз українцям важко виживати в цей час, але ми тримаємося, бо віримо в те, що вдома має бути не страшно, темно і холодно, а красиво і приємно, особливо в очікуванні Перемоги.

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