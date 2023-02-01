В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить настоящий бограч.

"Я обожаю украинскую кухню и всегда был уверен, что наши блюда самые лучшие. А вкуснее всего те, что приготовлены на свежем воздухе. Поэтому я не поленился - взял у папы котел, горелку, и решил приготовить Бограч🔥 Его готовят на Закарпатье. Супер наваристый, вкусный, густой суп в казане, и обязательно с паприкой", - пишет Владимир Ярославский.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

-300-350г копченой подбрюшины

-800г говяжьей лопатки

-800г копченых ребер

-3 шт моркови - 500г

-4-5 шт лука - 600г

-3шт перца красного - 400г

-50г паприка сухая

-3-4 шт свежих томатов

-400г томатов в собственном соку

-5 шт картофеля - 800г

-кумин, черный и душистый перцы

-зелень петрушки и зеленый лук

-чеснок, соль и острый перец

-воды примерно 3л

"Разогреваю казан. Достаточно мелко нарезаю подбрюшину и на среднем огне выжариваю ее в шкварки. Добавляю нарезанную говядину и держу, не помешивая, пока не образуется корочка на мясе. Добавляю паприку и порубленный острый перец, перемешиваю и немного обжариваю. Главное, чтобы не пригорела, потому что будет горчить. Теперь кладу томаты и свежий перец, перемешиваю и тушу так 5 минут. Затем заливаю водой и закладываю копченые ребра, соль и специи", — объясняет звезда "Мастер Шеф".

Можно под крышкой, можно без – готовим бограч на маленьком огне. Пусть все тушится, пока говядина не размякнет – часа 2-2,5. Далее бросаем порезанный картофель. Проверяем на соль и специи и томим еще 20 минут.

"Подаю щедро засыпав в казан петрушку, зеленый лук с чесноком 5-6 зубочков. Томаты в собственном соке добавлял, потому что свежие сейчас ну очень слабые. Паприку брал копченую, просто попробуйте она невероятна. Острый перец можно и сухой, и молотый. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу. Бограч может быть и густым. Видел, что еще добавляют сельдерей и клецки (смешав яйцо, муку и соль до консистенции гуще сметаны), но мне очень нравится обычный рецепт. Результат - Бимба 🔥 Непременно попробуйте!", - добавил Владимир Ярославский.

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