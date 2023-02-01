17-летняя дочь Оли Поляковой Маша показала роскошные виды ВУЗа в Лондоне, куда уехала на учебу в прошлом году.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже успела пойти по стопам мамы и стала солисткой молодежной панк-рок группы. А в прошлом году дочь Поляковой отправилась на учебу в лондонский ВУЗ. Не забывает Маша и об Инстаграм, где в этот раз показала, как выглядит ее учебное заведение, в котором она учится.

"Когда ты задолбаная с утра, но ты учишься в очень красивом месте и на 0,0005% поднимается настроение", - сказала Маша, хвастаясь видами здания.

А до этого Маша показала своего молодого человека и ответила на хейт украинцев. Как известно, дочь Поляковой встречается с Артуром, с которым познакомилась в Лондоне.

"Многие люди отвечают на мои посты или стразы в социальных сетях, что лучше бы я преподавала только в поддержку нашей страны. Моя немного счастливая жизнь никому не интересна, но как объяснял мой очень близкий друг (который сейчас защищает нашу родину на передовой) «Они воюют с большей силой когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не иллюзию, а за наши счастливые лица!» Ведь постоянно сидеть под обстрелами и видеть в интернете как все плохо, очень сильно убивает боевой дух", - написала Маша.

Напомним, 17-летняя дочь Поляковой показала своего бойфренда из Лондона, Оля отреагировала

А еще Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой засветилась на прогулке со своим бойфрендом в Лондоне

Также Politeka писала, что дочь Поляковой обратилась к украинкам, получив отказ



