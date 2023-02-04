Популярная украинская телеведущая и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина решила высказаться о своем проекте с магазином одежды. Живёт, шьется в промежутках, когда есть электроэнергия, закупает ткани по всем не закрывшимся складам – высказалась ведущая о проекте.

«Но дышит и пульсирует он, конечно, людьми! Наша маленькая команда неустанно следит за вашими настроениями: какого цвета вам хочется, в каких моделях вы будете чувствовать себя уютно, когда на душе пасмурно!

Но, чем я горжусь в наших девушках больше всего – это умение быстро дать отклик на запрос времени. Вот, например, костюмы со светоотражающими надписями реально в темноте вам понадобятся. А пончо я сама просто держу на диване: и либо кутаюсь в него, когда нет отопления, либо использую как одеяло» - пишет Ефросинина.

Она также отметила, сейчас украинцам трудно выживать в это время, но мы держимся, потому что верим в то, что дома должно быть не страшно, темно и холодно, а красиво и приятно, особенно в ожидании Победы.

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