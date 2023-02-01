Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной продолжают привлекать внимание в сети.

Жена "Холостяка" Григория Решетника Кристина активно ведет Инстаграм, рассказывает о жизни и впечатляет стильными образами. Молодая мама троих сыновей привыкла делиться различными роликами в сети.

Нередко у Кристины интересуются, как она успевает уделять время супругу, детям и себе. Также часто у Решетник спрашивают о секретах ухода за собой и о том, как ей удается быть в такой форме.

В этот раз она позировала в аккуратном образе, удивляя ярким видом.

«Shooting day ❤️🎥» - пишет Кристина.

В сети поддерживают:

«Кристина красавица, очень подходит красный цвет ❤️; нравится ваш стиль; выглядите отменно».

Ранее мы писали, исполнительница Яна Шемаева, которая известна как Джерри Хейл, появилась на специальном шоу вместе с Григорием Решетником "Як ти?", заинтересовав поклонников. Сам телеведущий решил поделиться также отрывком из закулисной жизни.

Успел Григорий и запеть вместе с Яной, получив много комментариев.

«Новый дуэт 💃🏻🕺🏻 И новое откровенное интервью «Как ты?» 📺» - написал телеведущий.

Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

Также сообщалось, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

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