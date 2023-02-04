Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що для її родини цей рік розпочався трагічно — вони попрощалися з бабусею. А тепер Юлія Саніна повідомила, що разом зі своєю мамою поїхала до Іспанії.
"Вивезла мамусю до Барселони на кілька днів. Цей рік розпочався для нас із різкого і неочікуваного прощання з бабусею. В ту мить я ще раз гостро відчула, що більше не буду відкладати нічого «на потім». Я завжди мріяла показати батькам Барселону, отже роблю це вже, але поки дівчачим складом. Існує тільки «зараз»", — наголосила солістка The Hardkiss.
Шанувальники в коментарях підтримали співачку та засипали їх із мамою компліментами:
"Це такі класні відчуття показувати мамі щось нове та спостерігати за емоціями! Вона як дитина радіє гарним місцям!😍 Тепер дійсно не можна відкладати щось на потім!❤️";
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"Барселона - це одне з міст моїх мрій) сподіваюсь, дуже скоро зможу там побувати 🥺❤️ Щодо «жити тут і зараз», ми всі, мені здається, так живемо тепер…хочеться ловити абсолютно всі промінчики радості та хапатись за будь-яку можливість, адже «хто як не ми?» і «коли як не зараз?»".
Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатальним образом з ефектними косичками.
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