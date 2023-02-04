В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, что для ее семьи этот год начался трагически — они простились с бабушкой. А теперь Юлия Санина сообщила, что вместе со своей мамой уехала в Испанию.

"Вывезла маму в Барселону на несколько дней. Этот год начался для нас с резкого и неожиданного прощания с бабушкой. В тот момент я еще раз остро почувствовала, что больше не буду откладывать ничего "на потом". Я всегда мечтала показать родителям Барселону, следовательно, делаю это уже, но пока девичьим составом. Существует только "сейчас"", — подчеркнула солистка The Hardkiss.

Поклонники в комментариях поддержали певицу и засыпали их с мамой комплиментами:

"Это такие классные ощущения показывать маме что-то новое и наблюдать за эмоциями! Она как ребенок радуется красивым местам! 😍 Теперь действительно нельзя откладывать что-нибудь на потом!❤️";

"супер🔥хорошее решение";

"Барселона - это один из городов моих мечтаний) надеюсь, очень скоро смогу там побывать 🥺❤️ Что касается «жить здесь и сейчас», мы все, мне кажется, так живем теперь… хочется ловить абсолютно все лучики радости и хвататься за любую возможность , ведь «кто если не мы?» и «когда если не сейчас?»".

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

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