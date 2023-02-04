На цей раз Тіна Кароль вирішила показати кілька кадрів, зроблених у перерві між зйомками спеціальної фотосесії у модному одязі. Артистка позувала в костюмі брюки з відкритим декольте.

Акуратний макіяж із акцентом на очі, а також кокетливий вигляд зацікавили українців. Так Кароль знімалася спеціально для реклами своєї колекції одягу. Її розкупили всього за кілька годин, тому зірка продовжує показувати в Інстаграмі свої успіхи, а також ділиться більш особистим у телеграмі.

«Красуня 🥰; Королева 😻🥵🥵; Як завжди, на висоті 😍🫶; Яка гарна 😍; Яка гарна аааааа 😍; Наш Київ коханий; Яка смакота 🤩😍;

Зупинися зі змінами обличчя 😭; Мені чомусь жарко; Дуже хороша; Дочекатися цих пісень)); Тож хочеться послухати щось нове 🙏; ...висунута мова – це природна реакція на огиду» - пишуть у мережі.

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Дякую всім, хто небайдужий і поруч пліч-о-пліч. Кожен має свій талант, а разом ми сила. Кожен має свою унікальність, а разом ми – нація. Кожен має свою думку, зібравши їх усіх – це Україна» - поділилася Тіна досягненням та новими кадрами.

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