В этот раз Тина Кароль решила показать несколько кадров, сделанных в перерыве между съемками специальной фотосессии в модной одежде. Артистка позировала в брючном костюме с открытым декольте.

Аккуратный макияж с акцентом на глаза, а также кокетливый вид заинтересовали украинцев. В таком образе Кароль снималась специально для рекламы своей коллекции одежды. Ее раскупили всего за несколько часов, поэтому звезда продолжает показывать в Инстаграм свои успехи, а также делится более личным в Телеграмм.

«Красавица🥰; Королева 😻🥵🥵; Как обычно, на высоте 😍🫶; Какая красивая😍; Какая красивая аааааа😍; Наш Киев любимый; Какая вкусняшка🤩😍;

Остановись с изменениями лица😭; Мне почему-то жарко; Очень хорошая; Дождаться этих песен)); Так хочется послушать что-то новое 🙏; ...выдвинутый язык – это естественная реакция на отвращение» - пишут в сети.

«Girls power в действии! Первые утеплительные комплекты для наших защитниц уже в пути. Вся более точная информация будет на странице моего фонда.

Спасибо всем, кто неравнодушен и рядом бок о – бок. Каждый имеет свой талант, а вместе мы – сила. Каждый имеет свою уникальность, а вместе мы – нация. Каждый имеет свое мировоззрение, собрав их всех – это Украина» - поделилась Тина достижением и новыми кадрами.

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