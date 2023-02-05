Учасниця реаліті-шоу та блогерка Ганна Богдан розлучилася з Михайлом Заливаком через рік після закінчення проекту, пара роз'їхалася і тепер не обговорює особисте життя публічно. Проте Ганна продовжує привертати увагу до себе завдяки новим фото.

Екс-модель любить показувати вражаючі результати схуднення. Нещодавно у своїх Інстаграм-історіях вона повідомила, що публіка більше тижня цікавиться її схудненням. Як їй вдалося стати стрункішою, жінка розповіла на одному із селфі.

За словами Богдана, вона не намагалася худнути, а просто виключила зі свого раціону солодке. Пристрасть до солодкого у Богдана прокинулася після розлучення з екс-головою ВП Андрієм Богданом, тоді вона набрала понад 15 кг і довго не могла скинути.

«Подобається, коли втомлена після тренування, що тільки-но із зали виходжу» - поділилася Ганна.

Раніше модель виклала у сторис кадри, на яких показала, як готувалася до зйомки та продемонструвала ідеальний макіяж.

Так, на одній із фотографій Ганна знята в кріслі біля дзеркала, де над нею копошаться майстри – візажист і перукар, створюючи яскравий образ. Як виявилось, дівчину готували до зйомки.

Судячи з наступних кадрів, макіяж Ані вийшов дуже красивим і дуже сподобався. Вона демонструвала на камеру своє обличчя з ідеальним мейком та укладанням.

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