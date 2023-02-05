Участница реалити-шоу и блогерша Анна Богдан рассталась с Михаилом Заливако через год после окончания проекта, пара разъехалась и теперь не обсуждает личную жизнь публично. Тем не менее, Анна продолжает привлекать внимание к себе благодаря новым фото.

Экс-модель любит показывать впечатляющие результаты похудения. Недавно в своих Инстаграм-историях она сообщила, что публика больше недели интересуется ее похудением. Как ей удалось стать стройнее, женщина рассказала на одном из селфи.

По словам Богдан, она не пыталась худеть, а просто исключила из своего рациона сладкое. Пристрастие к сладкому у Богдан проснулось после развода с экс-председателем ОП Андреем Богданом, тогда она набрала более 15 кг и долго не могла сбросить.

«Нравится, когда уставшая после тренировки, что едва из зала выхожу» - поделилась Анна.

Ранее модель выложила в сторис кадры, на которых показала, как готовилась к съемке и продемонстрировала идеальный макияж.

Так, на одной из фотографий Анна запечатлена кресле у зеркала, где над ней копошатся мастера – визажист и парикмахер, создавая яркий образ. Как оказалось, девушку готовили к съемке.

Судя по следующим кадрам, макияж у Ани получился очень красивым и очень ей понравился. Она демонстрировала на камеру свое лицо с идеальным мейком и укладкой.

Напомним, Жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила роковым образом в красном: "Очень подходит".

Как сообщала Politeka, "Непременно попробуйте!": Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт вкусного и наваристого бограча.

Также Politeka писала, что Дочь Поляковой похвасталась роскошными видами ВУЗа в Лондоне, где учится: "Поднимается настроение".