Участница реалити-шоу и блогерша Анна Богдан рассталась с Михаилом Заливако через год после окончания проекта, пара разъехалась и теперь не обсуждает личную жизнь публично. Тем не менее, Анна продолжает привлекать внимание к себе благодаря новым фото.
Экс-модель любит показывать впечатляющие результаты похудения. Недавно в своих Инстаграм-историях она сообщила, что публика больше недели интересуется ее похудением. Как ей удалось стать стройнее, женщина рассказала на одном из селфи.
По словам Богдан, она не пыталась худеть, а просто исключила из своего рациона сладкое. Пристрастие к сладкому у Богдан проснулось после развода с экс-председателем ОП Андреем Богданом, тогда она набрала более 15 кг и долго не могла сбросить.
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«Нравится, когда уставшая после тренировки, что едва из зала выхожу» - поделилась Анна.
Ранее модель выложила в сторис кадры, на которых показала, как готовилась к съемке и продемонстрировала идеальный макияж.
Так, на одной из фотографий Анна запечатлена кресле у зеркала, где над ней копошатся мастера – визажист и парикмахер, создавая яркий образ. Как оказалось, девушку готовили к съемке.
Судя по следующим кадрам, макияж у Ани получился очень красивым и очень ей понравился. Она демонстрировала на камеру свое лицо с идеальным мейком и укладкой.
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