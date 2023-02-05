Популярна актриса Ксенія Мішина прокоментувала свої стосунки із колишнім коханим, з яким хотіла побудувати стосунки. В результаті Мішина виховує сина Платона одна, а з чоловіком обірвала спілкування.
«Про що ви хотіли б люди перестали запитувати?» - Запитали у Мишиної. Вона наголосила, що питання про її колишні стосунки її стомили.
Запитали у Мішиної, які в неї стосунки з батьком Платона тепер, раніше вона розповідала, що намагається налагодити спілкування для зручності дитини.
«Вони більше не спілкуються, моя дитина повинна рости ментально та максимально здоровою!» - Поділилася Ксенія.
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Також Ксенія Мішина вирішила показати рідкісні фото, на яких вона у минулому виглядала зовсім інакше. На одному з фото артистку знято на пізньому терміні вагітності.
«Дивіться, яка я гарна. Тут не дуже видно мої [+] 31 кг. Але після пологів я настільки ненавиділа своє відображення в дзеркалі, що я не маю жодного фото того періоду. Але якби мій нинішній мозок у мої 20, я б інакше все сприймала» - написала Мішина.
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